El Ahmadi: voor rust lag het tempo te laag

Middenvelder Karim El Ahmadi baalt van het gelijkspel van Feyenoord tegen PEC Zwolle. De Marokkaanse international weet dat Ajax nu op gelijke hoogte staat met zijn werkgever in de rangschikking en dat was natuurlijk niet de bedoeling. In gesprek met FOX Sports spreekt hij zijn ongenoegen uit.



El Ahmadi zegt: "We creëren in de tweede helft wel veel kansen, maar we maken het niet af. Voor rust lag ons tempo laag en kregen we maar weinig mogelijkheden. Meestal scoor je dan nog wel in de tweede helft, maar dat lukte nu niet."



De Marokkaan maakt een vergelijking met het kampioensjaar van Feyenoord: "Vorig seizoen hadden we ook veel van dit soort wedstrijden en toen maakten we er wél twee of drie. Dat doen we nu niet. Al met al moeten wij gewoon winnen van PEC in eigen huis, dus dit is gewoon niet goed. Zeker niet met de wedstrijden tegen Shakhtar en Ajax op komst."