Van Beek na rentree: persoonlijk is het mooi

Puntenverlies voor Feyenoord tegen PEC Zwolle, maar voor verdediger Sven van Beek werd het wel een mooie avond. Hij maakte zijn rentree in De Kuip na een slepende blessure en voor het eerst in een hele lange tijd maakte hij weer eens speelminuten.



In gesprek met FOX Sports reageert Van Beek: "Persoonlijk is het mooi dat ik weer minuten mag maken, maar het voelt wel alsof je met lege handen staat. Ik ben er lang uit geweest, dat weet iedereen. Maar ik ben persoonlijk vooral blij dat ik weer op het veld mag staan. Zuur dat de wedstrijd zo eindigt. Het is natuurlijk wennen als je weer mag voetballen, ik denk dat ik het prima heb gedaan."



De kans is groot dat Van Beek ook op dinsdag zal moeten spelen, in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin waren immers al geblesseerd en Renato Tapia viel uit tegen de Zwollenaren. "De trainer bepaalt, ik weet niet wat het plan is, maar ik hoop er wel op. Ik voel me goed, ik train al weken mee met het team. Het is afwachten voor dinsdag, maar als het moet dan sta ik er."