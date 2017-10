Keizer: ze waren kwaad omdat ze niet mochten invallen

Ajax speelde tegen Sparta met David Neres op de rechterflank en Lasse Schöne als controleur. Dat betekende dat onder meer Justin Kluivert en Frenkie de Jong plaats moesten nemen op de bank, wat de concurrentiestrijd in onze hoofdstad weer verhevigt. Oefenmeester Marcel Keizer dient dat in goede banen te leiden.



De trainer vertelt daarover aan de NOS: "De concurrentie wordt groter. Ik heb vandaag drie spelers in laten vallen. Gezien de stand kon dat. Er zaten er ook drie, vier op de bank die blij waren met de overwinning, maar kwaad waren omdat ze niet ingevallen zijn. Die trainen ook goed. Als trainer van Ajax ben je daarop uit."



Spits Klaas-Jan Huntelaar was in de tweede helft niet blij toen hij plaats moest maken voor Kasper Dolberg. "Haha ja, maar dat is Klaas. Die gaat voor zijn kansen, speeltijd en doelpunten. Hij baalde dat hij die kans miste. Dat is ook Klaas. Het is niet zo dat er altijd maar vredelievend met elkaar moet worden omgegaan. Je mag best weleens kwaad worden op elkaar. Nu hebben we de juiste spirit. De andere jongens willen ook spelen. Dat is prima, want ze trainen ook goed."