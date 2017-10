Van Bronckhorst: daarom moest Tapia eraf

Feyenoord leed op zaterdagavond wederom puntenverlies, ditmaal voor eigen publiek in De Kuip tegen PEC Zwolle. Giovanni van Bronckhorst rept voor de camera van FOX Sports van een frustrerende avond en gaat in op de blessure van Renato Tapia, die al vrij snel het veld moest verlaten.



Van Bronckhorst zegt allereerst: "Een hele frustrerende avond. We creëren kans op kans, zeker in de tweede helft. Als je die niet benut, dan kan je niet winnen. NAC en PEC-thuis zijn duels je moet winnen, dan moet je vanaf minuut één er staan. En dat was niet zo. We speelden niet zoals we normaal spelen, we waren heel onrustig. De tweede helft wilden we dat veranderen en dat ging iets beter, we kregen genoeg kansen om te scoren, maar dat lukte niet."



De oefenmeester weet nog niet hoe Tapia er precies aan toe is. "Hij voelde wat, daarom moest-ie er ook af. Ik hoop dat het meevalt, maar we moeten tot morgen wachten hoe het gaat. Sven van Beek viel prima in, hij staat er de laatste maanden en hij viel vandaag goed in."