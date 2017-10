FC Barcelona laat op gelijke hoogte tegen Atlético

FC Barcelona verloor in de zomer Neymar voor 222 miljoen euro aan het Franse Paris Saint-Germain en speelde in de Super Cup tegen Real Madrid niet bepaald goed. In de competitie gaat het de Catalanen echter wel voor de wind. Alhoewel: in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid liet de grootmacht wel punten liggen.



Het had echter veel erger kunnen zijn voor trainer Ernesto Valverde en zijn spelers, want Atlético kwam vrij vroeg in de wedstrijd al op voorsprong via Saúl Ñíguez, die na 20 minuten spelen het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte. Daarna gingen de Madrilenen echter al snel achteruitlopen en konden de Catalanen dus op zoek naar de gelijkmaker.



Aanvankelijk waren de elf van Barcelona niet in staat om de Madrileense muur af te breken, maar in de slotfase van het duel lukte dit dan toch. Met nog acht minuten op de klok werkte spits Luis Suárez de bal achter de Slowaakse doelman Jan Oblak van Atlético. Real Madrid, dat eerder op zaterdag al won van Getafe met 2-1, gaat daarom over zijn stadsgenoot heen en loopt ook in op de nummer één, Barça.



Scoreverloop:

1-0 (21') S. Ñíguez

1-1 (82') L. Suárez