Vloet na verlies: dit voelt als een harde klap

Er leek toch zeker een puntje in te zitten voor NAC Breda in Kerkrade tegen Roda JC, maar in de slotfase ging het toch mis: Adil Auassar kwam tot scoren. Rai Vloet baalt daar nog wel even van, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.



Vloet zegt: "Dit voelt als een harde klap. We hadden misschien niet helemaal verdiend om te winnen, maar kregen in de eerste helft wel de beste kansen. In de tweede durfden we niet meer op te bouwen, speelden veel te snel de lange bal. Uiteindelijk was het weer niet volwassen genoeg."



De speler van NAC gaat verder: "Op een gegeven moment moet je voor lief nemen dat er niet meer in zit dan een punt. 'Net als tegen Sparta (2-2) en ADO Den Haag (0-1) krijgen we een late tegengoal, en wéér uit een standaardsituatie. Daar hebben we het van tevoren uitgebreid over gehad, dus iedereen moet in de spiegel kijken. Zoals de trainer net al zei: we gaan dit seizoen een keer of acht, negen vallen. Maar dan moeten we zorgen dat we bij elkaar blijven en net zo vaak weer opstaan."