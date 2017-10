Kortsmit: aan Dolberg zie je sowieso niet veel

Moet je als keeper van Sparta in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax spelen, dan weet je dat je hoogstwaarschijnlijk een drukke avond krijgt. Roy Kortsmit van de Rotterdammers moest vier keer vissen, maar keerde wel een strafschop van het Deense talent Kasper Dolberg.



In gesprek met FOX Sports zegt de doelverdediger: "Het was puur gevoel. Op het laatste moment besloot ik en ging ik vol. Of ik wat aan hem zag? Niet echt. Aan Dolberg zie ik sowieso niet heel veel. Soms kun je het zien aan de standbeen van een spelers. Dit was puur gevoel. Het pakte goed uit." Kortsmit ontpopt zich als een heuse waarzegger. "Ik had gister een interview. Ik pakte er de laatste tijd heel veel en stuurde: morgen pak ik een penalty en dan zal ik wel weer voor de camera moeten."



Ondanks de knappe redding verloor Sparta dus wel. "Als je uit speelt bij Ajax heb je het als keeper druk. Dat was nu ook zo. Ik pakte een paar goede ballen. De gestopte penalty was m'n zesde op rij. Het wordt nu wel heel veel."