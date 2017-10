Lekkere pot in Dortmund: RB Leipzig wint van Bosz

Oefenmeester Peter Bosz heeft al veel complimenten gekregen voor zijn werk bij Borussia Dortmund, maar als het erop aankomt verliest de Bundesliga-topclub steeds. Dat was eerder het geval tegen Tottenham Hotspur en Real Madrid en op zaterdagavond bleek RB Leipzig met 2-3 te sterk in het Signal Iduna Park.



De beide teams schotelden het publiek wel een lekkere pot voetbal voor. Die was overigens niet altijd even goed, want Borussia en Leipzig begonnen wel heel zenuwachtig aan het duel. Een enorme fout in de defensie van de gasten leidde daarbij tot de 1-0 voor de thuisclub via spits Pierre-Emerick Aubameyang. Daarna was het de beurt aan Borussia om te schutteren, vooral bij de 1-1 van Marcel Sabitzer zag de verdediging er niet al te goed uit, maar ook de 1-2 van Yussuf Poulsen viel te makkelijk.



In de tweede helft werd het helemaal erg voor Borussia, want de Griekse verdediger Sokratis kreeg al snel rood en mocht douchen, waarna Jean-Kevin Augustin de penalty binnenschoot, 1-3 dus. Na de rode prent van Stefan Ilsanker werd het nog spannend, maar de thuisclub kwam niet verder dan 2-3, een penalty die gegeven werd met dank aan de videoref, binnengeschoten door Aubameyang.



Scoreverloop:

1-0 (4') P.E. Aubameyang

1-1 (10) M. Sabitzer

1-2 (15') Y. Poulsen

1-3 (49') J.K. Augustin

2-3 (64') P.E. Aubameyang