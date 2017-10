Eigen goals Sparta leiden ruime overwinning Ajax in

Het lijkt erop dat Ajax zijn dip van een paar weken geleden definitief achter zich heeft gelaten. Waar het nergens op leek in de Johan Cruijff ArenA tegen Vitesse, werd sc Heerenveen in Friesland verslagen en bleken de Amsterdammers op zaterdagavond ook te sterk voor Sparta.



Ajax begon dominant voor eigen publiek en spits Klaas-Jan Huntelaar kreeg een aantal kansjes, die er niet in gingen. Ook Matthijs de Ligt, Maximilian Wöber en Hakim Ziyech kregen mogelijkheden, maar die werden gemist en dat zorgde voor wat kleine fluitconcerten op de tribunes. Ryan Sanusi zorgde echter voor het openingsdoelpunt van Ajax door zijn eigen keeper met de knie te passeren. Op deze manier werden de Amsterdammers dus in het zadel geholpen.



In de tweede helft werd het nog erger voor de Spartanen, want ook Sherel Floranus maakte een eigen doelpunt. Daarna werd het een stuk makkelijker voor Ajax, dat nog twee keer scoorde. David Neres zorgde voor een mooie goal en Hakim Ziyech schoot raak via de rug van Amin Younes. In de slotfase had Kasper Dolberg het feestje compleet kunnen maken, maar hij miste een strafschop.



Scoreverloop:

1-0 (39') R. Sanusi

2-0 (64') S. Floranus

3-0 (73') D. Neres

4-0 (76') A. Younes