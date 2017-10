Prachtig gebaar Ajax na overlijden Van der Laan

In Amsterdam zullen ze Eberhard van der Laan nooit vergeten. De burgemeester van Amsterdam is afgelopen week overleden. Voor de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam plaatsten de Amsterdammers onderstaande foto op Twitter waarop te zien is dat er bloemen op de stoel van Van der Laan liggen. Ook werd er een minuut lang geapplaudisseerd voorafgaand aan de wedstrijd.





