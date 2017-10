De 11 namen bij Ajax en Sparta: wéér geen Dolberg

Na een interlandweek begint vandaag de Eredivisie weer, met een duel tussen Ajax en Sparta Rotterdam. In de Arena gaat de thuisploeg voor niets minder dan een zege.



En die moet in de wacht gesleept worden met Klaas-Jan Huntelaar in de basis: de spits staat daarmee voor zijn honderdste duel in een Ajax-shirt. Kasper Dolberg moet weer op de bank plaatsnemen, net als Justin Kluivert. Maximilian Wöber mag ook weer starten.



De aftrap is om 18:30 uur in Amsterdam.



De opstellingen:



#SpartaRotterdam gaat het met de volgende namen doen in Amsterdam. #ajaspa pic.twitter.com/FjPL7akGjh — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) 14 oktober 2017