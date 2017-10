De verwachtingen rond PSV waren vooraf dit seizoen niet al te hoog gespannen, maar inmiddels lijken de Eindhovenaren wel degelijk een serieuze kandidaat. Dat vindt ook mandekker Daniel Schwaab.



"Bij deze club zijn de verwachtingen hoog. Terecht. De fans willen aanknopingspunten zien, dingen die passen bij de historie van PSV. Dit seizoen willen we de titel terug en moeten we stabieler zijn. Nog steeds hebben we het soms te moeilijk om het luikje te vinden, maar we zijn geduldig en hebben individuele klasse in de ploeg. We functioneren beter als team, nadat we in de zomer moesten wennen aan het vertrek van een aantal spelers. Scoren lukt bovendien bijna altijd, zeker als de tegenstander vermoeid raakt", vertelt de Duitser in het Eindhovens Dagblad.



Op persoonlijk gebied scoorde Schwaab al wel wat rust, met een huis in Zuid-Brabant. "De combinatie van rust, ruimte en toch de drang om de allerbeste te zijn, zie je hier op meer gebieden terug. Mijn vrouw en kinderen zijn hier gelukkig en we zijn niet bezig met een vertrek. Doorstuderen? Ik heb er wel eens over nagedacht om nog een Mastersopleiding te gaan doen, maar de tijd ontbreekt en ik weet ook niet of het per se nodig is. De focus ligt nu op sport en het gezin. Wat ik doe, wil ik goed doen."