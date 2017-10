ADO-coach hekelt Oranje-spelers: "Die moet je in de zee gooien"

Het Nederlands Elftal liep vorige week definitief het WK 2018 mis, en dus is de kritiek messcherp. Zo ook uit de mond van ADO Den Haag-trainer Alfons Groenendijk.



Hij vindt vooral de instelling te verwaarlozen bij Oranje. "Ik heb Ierland gezien tegen Wales, dat is net DIOK tegen HRC. Ik zie zoveel landen die niet beter zijn, maar wel een goede teamspirit hebben. Dat zou ook de basis moeten zijn bij het Nederlands elftal", stelt Groenendijk in het Algemeen Dagblad.



"Ik lees ook verhalen dat ze in Huis ter Duin een bak diamanten laten aanrukken. Die moet je gewoon in de zee gooien en zeggen dat je een duurloop gaat doen. Zeehonden spotten en even naar Katwijk heen en weer lopen."



"Dingen samen doen is belangrijk. Dat filmsterrengedrag moet eruit. Je moet terug naar de basis. Het begint met een team waarin iedereen hetzelfde wil en ongelooflijk hard werkt. Dat zag je gelukkig in de thuiswedstrijd tegen Zweden terug. Dat vond ik wel mooi om te zien", eindigt Groenendijk met een positieve kanttekening.