Na afloop wél vuur bij Liverpool-United: Mou en Klopp ruziën

Het duel tussen Liverpool en Manchester United eindigde in een bloedeloos 0-0 gelijkspel. Dat de kraker zó tegenviel, is volgens Jurgen Klopp vooral de schuld van collega José Mourinho.



Hij liet zijn United immers wel heel erg defensief aantreden op Anfield. "Zo kun je zeker niet spelen bij Liverpool, maar voor Manchester United is dat oké", sneert Klopp na afloop op de persconferentie. "United kwam voor een punt en die hebben ze gekregen. Het was duidelijk dat United op de defensie leunde. Wij waren dominant en ik ben tevreden met ons spel. We kunnen beter, maar in deze wedstrijd was het moeilijk."



Mourinho reageert vervolgens: "We kwamen voor drie punten. We hadden in de tweede helft wel moeite met het creëren van kansen. Ik wachtte tot Jürgen aanvallender ging wisselen, maar hij liet de drie defensief sterke spelers op het middenveld staan", refereert de Portugees aan Georginio Wijnaldum, Emre Can en Jordan Henderson. "Dat middenveld was sterker dan mijn middenveld."





There have been only 3 goalless draws in the 51 PL matches between Liverpool & Man Utd - 2 have been in the Klopp v Mourinho era pic.twitter.com/Lyr5gDgb0X — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 14 oktober 2017