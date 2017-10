Uitblinker: "Kreeg nu al de vraag wat ik nog bij FC Twente doe"

Oussama Assaidi neemt FC Twente de laatste weken behoorlijk op sleeptouw. De technicus blinkt uit en straalt ook vreugde uit. Dat komt mede door de bekritiseerde coach, René Hake.



"Je hebt trainers die je dan links laten liggen of iets zeggen terwijl je weet dat ze het niet menen, maar de waardering was oprecht. Hij, de mensen van de medische staf en de club hebben nog wat te goed van mij", vertelt Assaidi in de TC Tubantia.



"Na de wedstrijd tegen Heracles Almelo kreeg ik bij Studio Sport de vraag wat ik nou nog in Enschede deed... na een paar goede wedstrijden, zo opportunistisch is het dus."



Maar Assaidi geniet in Enschede. Zo ook van de fans, die ook in zware tijden blijven komen naar de Grolsch veste. "Ik heb nog niet mijn niveau van Heerenveen, zit eigenlijk pas in de voorbereiding."