Locadia: "Moet mijn spel niet drastisch veranderen, zie Kane"

Jurgen Locadia gaat dit seizoen voor zijn eerste volle seizoen als spits bij PSV. De goalgetter heeft daarbij een mooi voorbeeld: Harry Kane, van Tottenham Hotspur.



Bovendien luistert de spits veel naar Ruud Gullit, met wie hij samenwerkte bij het Nederlands elftal afgelopen week. "Hij zei hoe aanvallers zoals Harry Kane van Tottenham Hotspur bewegen en gaf voorbeelden hoe hij dat vroeger zelf deed", vertelt Locadia aan De Telegraaf.



"Ik moet mijn spel niet drastisch gaan veranderen. Ik beweeg meer, zak uit naar links en naar rechts, terwijl Kane echt in de punt staat en dan ineens in de bal komt. Dat kan ik op bepaalde momenten ook proberen mee te nemen in mijn spel, in plaats van telkens heen en weer te bewegen."