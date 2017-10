PSV'er geslachtofferd: "Niet hoe ik het me had voorgesteld.."

Daniel Schwaab mag door de blessure van Derrick Luckassen nu een tijdje vanaf de basis spelen bij PSV. De Duitser kreeg aan het begin van het seizoen veel kritiek, maar lijkt nu in een betere vorm te verkeren.



"Na de slechte thuiswedstrijd tegen Osijek verdween ik uit de basis en na de eerste keer in de eredivisie opnieuw. Dat was niet hoe ik het me had voorgesteld, maar ik ben dan niet iemand die zijn slechte humeur over iedereen gaat uitstorten. Ik verwacht veel van mezelf, maar steek de kop nooit in het zand en zocht de schuld bij mezelf. Het moest beter. Op trainingen heb ik geprobeerd te laten zien wat de trainers verlangden. Gelukkig heb ik ze kunnen overtuigen", vertelt de 29-jarige Schwaab aan het Eindhovens Dagblad.



Opmerkelijk is dat PSV vijf keer won in de zeven duels dat Schwaab mocht starten: de andere twee werden een gelijkspel. Trainer Phillip Cocu liet zich bovendien lyrisch uit over de routinier, die het defensieve sleeptouw pakte. "Mooi om te horen, maar het is belangrijk om niet te snel tevreden te zijn. Ik krijg er wel zelfvertrouwen van, natuurlijk. Een paar keer goed spelen en winnen zorgt bij elke ploeg voor rust, maar het mag nooit en te nimmer doorslaan naar arrogantie."



Morgenmiddag speelt Schwaab met PSV om 14:30 uur in Venlo, tegen VVV.