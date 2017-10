"Ons juist tegen Feyenoord en Ajax laten zien, tegen PSV minder"

PSV gaat morgenmiddag om 14:30 uur op bezoek bij VVV-Venlo, een club waar de Eindhovenaren normaliter weinig moeite mee hebben. En dat terwijl Ajax en Feyenoord juist regelmatig struikelden tegen de Limburgers.



"Hoe het kan dat VVV in de regel van met name Feyenoord en Ajax wel vaker wint en van PSV zelden? Ik weet het niet. Ik kan er geen wetenschap op loslaten. Misschien willen we ons juist tegen Feyenoord en Ajax van onze allerbeste kant laten zien en is de relatie tussen ons en PSV wat vriendschappelijker", reageert Stan Valckx, directeur van VVV en oud-speler van PSV, bij Omroep Brabant.



Wat opvalt is dat VVV dit seizoen uitstekend presteert, met al 12 punten. "Ik denk dat we alleen tegen Vitesse wat geluk hebben gehad. Verder waren alle punten die we gepakt hebben dik verdiend. We waren steeds de betere ploeg, of het nu tegen Sparta, FC Twente of FC Groningen was. Op inzet, werklust en tactisch gebied stonden we er steeds weer en we kunnen het lang volhouden", vervolgt Valckx.



VVV staat daardoor al zevende op de ranglijst. "Een man of acht maakten vorig seizoen ook deel uit van de basis. Tel daarbij de gerichte aankopen die we hebben gedaan erbij op en je hebt een team dat veel voor elkaar kan krijgen. Zowel toen als nu kun je spreken van een goede chemie. Ik vind dan ook niet dat we boven onze stand leven."