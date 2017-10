Boskamp sneert naar Nederlandse coach: "Valt zwaar tegen"

Johan Boskamp ziet dat het trainersontslagen regent in de Belgische eerste en tweede competitie, en de Nederlander is van mening dat een landgenoot ook stevig mag beginnen oppassen.



Hij heeft het over Albert Stuivenberg. "Kom ik bij RC Genk uit, waar de druk op Albert Stuivenberg groeit. Je gaat steeds meer denken dat hij vorig jaar heeft voortgeborduurd op het werk van Peter Maes. Het frivole van zijn eerste weken is inmiddels weg. Het draait gewoon niet", legt hij uit aan Het Belang van Limburg.



Ook het bestuur krijgt een veeg uit de pan. "Je leest dan verhalen van het bestuur, Janssens en de Condé vinden dat de spelers het mentaal zwaar hebben. Dat vind ik slap gelul. Genk heeft vóór het seizoen zijn ambities uitgesproken en ervoor ingekocht. Ik genoot van het voetbal van Genk, maar nu valt het gewoon zwaar tegen. De spelers halen hun niveau niet meer. Er moet daar toch iets gebeurd zijn?", aldus een keiharde Boskamp tot slot.



Stuivenberg was in het verleden ook al trainer bij onder meer Nederland -15, Nederland -17 en Jong Oranje.