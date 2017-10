'Tottenham: Kane mag gaan, áls deze Real-ster dan komt'

Goalgetter Harry Kane is uitgegroeid tot een van de meest gewilde spelers van heel Europa. Eerder konden we al lezen dat Manchester United een bod uit zou brengen van liefst 191 miljoen euro op de Engelsman, maar er is een grootmacht die deze aanbieding gaat evenaren.



Volgens het medium Don Balón zal ook Real Madrid zich met 191 miljoen euro melden bij de Londense Premier League-topclub. Momenteel is Karim Benzema de eerste keuze in het Estadio Santiago Bernabéu, maar er is niet echt concurrentie voor de Fransman na het vertrek van Alvaro Morata naar Chelsea. In de zomer hield Real zich nog afzijdig van het transfergeweld, maar binnenkort willen ze dus de een-na-duurste transfer óóit bewerkstelligen.



De interesse voor Kane is niet meer dan logisch te noemen, want hij staat dit seizoen al op 11 doelpunten in 9 officiële duels. In het afgelopen voetbaljaar scoorde hij, ondanks lange periodes van afwezigheid door blessures, 35 goals in 38 wedstrijden.



Update 13:09 uur

Real Madrid en Manchester United zouden beiden heel ver willen gaan voor Harry Kane, maar de vraag was of Tottenham Hotspur wel mee wil werken met een verkoop van de topschutter. Het antwoord is, volgens The Sun, 'ja'. Maar alleen als Gareth Bale van Real dan terugkomt naar White Hart Lane. Bovendien willen de Spurs naast de Welshmen ook nog een zak geld ontvangen. Pas dan is een afscheid van Kane mogelijk, zo schrijft de boulevardkrant. Bale verliet Londen in 2013 nog voor zo'n 90 miljoen euro.





Real Madrid are considering to offer Gareth Bale, Luka Modric and Karim Benzema to Tottenham in a swap deal for Harry Kane.

(Src iario Gol) pic.twitter.com/JXmBc2hO1S — Hala Transfer News (@HalaTransfers) 11 oktober 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.