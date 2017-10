'Schokkend: Real Madrid gaat Zidane verliezen aan deze job'

Zinedine Zidane legde de lat hoog door met zijn eerste job als trainer op topniveau gelijk bij Real Madrid aan de slag te gaan. Maar al snel veroverde hij de harten van alle fans, die hem als speler ook al zo liefhadden.



De ene na de andere prijs sleepten de Galactico's binnen onder leiding van de voormalig middenvelder, en dus loopt men in de hoofdstad weg met Zizou. Maar mogelijk komt er in 2018 een einde aan het huwelijk tussen de twee partijen.



Volgens diverse Spaanse media is Zidane namelijk bereid om dan bondscoach van Frankrijk te worden, mits de Fransen falen op het WK in Rusland en Didier Deschamps de laan uit moet.



Bij Real pakte Zidane twee jaar op rij de Champions League, won hij de UEFA Super Cup en werd hij ook een keer landskampioen van Spanje. Toch krijgt hij volgens El Mundo Deportivo 'met de dag meer zin om zijn eigen Frankrijk te leiden'. "Zidane, goodbye to Real in 2018?", kopt het medium.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.