'Kandidaat-bondscoach: Oranje moet opschieten'

Dick Advocaat houdt het binnenkort voor gezien bij het Nederlands elftal en de KNVB dient vervolgens een goede opvolger te vinden. Wat dat betreft werden er al een aantal namen genoemd, maar coaches als Ronald Koeman en Frank de Boer lijken niet te willen. En Jürgen Klinsmann tekent misschien wel bij een ander land ...



De nationale voetbalbond van de Verenigde Staten besloot onlangs om afscheid te nemen van bondscoach Bruce Arena. De Amerikanen leken op weg te zijn naar het wereldkampioenschap in Rusland, maar verloren hun laatste wedstrijd van het reeds uitgeschakelde Trinidad & Tobago. Klinsmann was eerder al bondscoach van de VS en de media in Amerika schrijven dat hij mogelijk snel uit kan zien naar een aanbieding voor een nieuw dienstverband.



Voetbal International schreef eerder over de Duitse coach: "Er is in ieder geval iemand die graag wil. Jürgen Klinsmann laat doorschemeren wel een uitdaging te zien in Oranje. Klinsmann voldoet aan een groot aantal voorwaarden, hij was bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten, daarbij heeft hij een groot verleden als topspeler. Als Duitser is hij alleen niet op de hoogte van de handel en wandel in het Nederlandse voetbal." Het lijkt duidelijk dat de KNVB op moet schieten als de bond in zee wil gaan met Klinsmann.