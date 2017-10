'In potentie is hij net zo goed als Mbappé en Dembélé'

Ousmane Dembélé ging deze zomer voor een maximaal bedrag van 145 miljoen euro van Borussia Dortmund naar FC Barcelona, waar Kylian Mbappé voor 185 miljoen euro van AS Monaco naar Paris Saint-Germain vertrok. Oud-voetballer Rio Ferdinand zegt in de Engelse dat Marcus Rashford van Manchester United in potentie even goed is.



Ferdinand zegt over Rashford: "Hij is een geweldig talent en presteert goed. Rashford wordt steeds beter, hij is hongerig en krijgt dit seizoen steeds meer kansen. Hij krijgt steun van de manager, wordt gesteund door de fans en heeft het vertrouwen van zijn medespelers. Hoe meer ik van hem zie, hoe meer nieuwe dingen ik van hem zie."



De Engelsman gaat verder: "In potentie is Rashford net zo goed als Mbappé en Dembélé. Zij hebben het alleen al in de Champions League laten zien en hij moet zich op dat podium nog bewijzen. Maar ik denk niet dat Marcus gek is. Hij weet dat hij er nog niet is en blijft hard werken. We zijn met deze jongens te snel om te zeggen: Hij kan dit of dat worden. Als hij hard blijft werken, heeft hij een goede kans om uit te groeien tot een ster."