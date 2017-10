'Opstelling Feyenoord: Gio kiest deze spelers'

Voor oefenmeester Giovanni van Bronckhorst is het heel erg fijn dat hij weer de beschikking heeft over goalgetter Nicolai Jörgensen. De Deen kampte lang met een vervelende blessure, maar behoort weer tot de selectie voor het duel met PEC Zwolle. Het Algemeen Dagblad weet dat de spits nog niet begint.



Het medium denkt dat de voorhoede van de Rotterdamse Eredivisie-landskampioen weer bestaat uit Jean-Paul Boëtius in de punt en Sam Larsson en Steven Berghuis op de flanken, de aanval waarmee Feyenoord glansrijk van AZ won in het AFAS Stadion dus.



Van Bronckhorst kiest er überhaupt niet voor om te verrassen, want ook het middenveld bestaat uit de gebruikelijke namen: Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra. Achterin krijgt Sofyan Amrabat de voorkeur boven Kevin Diks op de rechtsbackpositie. Het hart van de verdediging bestaat uit Renato Tapia en Jerry St. Juste, en Ridgeciano Haps begint als linksback.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Amrabat, Tapia, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Boëtius, Larsson.