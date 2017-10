'Nóg een bod van 191 miljoen euro op Kane'

Goalgetter Harry Kane is uitgegroeid tot een van de meest gewilde spelers van heel Europa. Eerder konden we al lezen dat Manchester United een bod uit zou brengen van liefst 191 miljoen euro op de Engelsman, maar er is een grootmacht die deze aanbieding gaat evenaren.



Volgens het medium Don Balón zal ook Real Madrid zich met 191 miljoen euro melden bij de Londense Premier League-topclub. Momenteel is Karim Benzema de eerste keuze in het Estadio Santiago Bernabéu, maar er is niet echt concurrentie voor de Fransman na het vertrek van Alvaro Morata naar Chelsea. In de zomer hield Real zich nog afzijdig van het transfergeweld, maar binnenkort willen ze dus de een-na-duurste transfer óóit bewerkstelligen.



De interesse voor Kane is niet meer dan logisch te noemen, want hij staat dit seizoen al op 11 doelpunten in 9 officiële duels. In het afgelopen voetbaljaar scoorde hij, ondanks lange periodes van afwezigheid door blessures, 35 goals in 38 wedstrijden. De scouts van De Koninklijke zijn dus overtuigd, ondanks het feit dat Real niet zulke hele goede ervaringen heeft met Engelse spelers, behoudens David Beckham.