'Opstelling Ajax: speler heeft basisplek veroverd'

Je kunt op zijn minst zeggen dat Ajax dit seizoen heel erg wisselvallig presteert. Thuis tegen Vitesse klopte er bijvoorbeeld heel weinig van bij de Amsterdammers, maar uit bij sc Heerenveen ging het juist wel weer heel erg goed. Ook voor Ajax-Sparta heeft oefenmeester Marcel Keizer weer een opstelling bedacht.



Het is opvallend te noemen dat verdediger Mitchell Dijks plaats dient te nemen op de tribune. De back mocht in de zomer vertrekken en kreeg geen rugnummer, maar werd prompt gebombardeerd tot basisspeler. Dat lijkt nu echter voorgoed voorbij: Daley Sinkgraven zit immers weer op de bank.



De van een gemene blessure herstelde Ajacied begint volgens het Algemeen Dagblad niet in de basis: die eer is weggelegd aan Nick Viergever. Maximilian Wöber, Matthijs de Ligt en Joël Veltman vullen de andere plekken in. Het middenveld wordt gevormd door Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Donny van de Beek, waar David Neres weer begint in de aanval: hij scoorde twee keer tegen Heerenveen en heeft misschien wel een vaste basisplek veroverd. Klaas-Jan Huntelaar staat in de spits en ook Amin Younes begint in de basis.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Younes.