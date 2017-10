Van Bronckhorst: enorm onder de indruk van Feyenoorder

Oefenmeester Giovanni van Bronckhorst zegt in gesprek met het medium het Algemeen Dagblad dat hij zeer onder de indruk is van een van de spelers die hij onder zijn hoede heeft. Aanvaller Steven Berghuis doet het al tijden goed en zou uit kunnen groeien tot de lieveling van De Kuip.



Gio vertelt in ieder geval: "Dat rendement van Berghuis, dát is wat ik wil zien. Hij zit nu al bijna boven het aantal treffers van vorig seizoen. Maar het zijn niet alleen zijn goals, maar ook zijn inbreng in de ploeg. Steven is happy, in vorm en dat straalt hij ook uit. Hij is er mee bezig om de leidersrol op zich te nemen. Dat zie ik in de kleedkamer en aan zijn manier van spelen. Hij werkt daar echt aan."



Goalgetter Nicolai Jörgensen is weer fit en dat betekent dat Van Bronckhorst moet kiezen uit een aantal smaken. "Ik ben blij dat ik die keuze heb. Boëtius heeft het als centrumspits goed ingevuld, maar iedereen weet dat het niet zijn natuurlijke positie is. Als Jörgensen echt helemaal fit is, moet ik inderdaad gaan kiezen."