'Schalke betaalt pittig bedrag voor Ajacied'

Directeur spelerszaken Marc Overmars wist de selectie van Ajax in de afgelopen zomer grotendeels intact te houden, maar dat gaat binnenkort vermoedelijk wel veranderen. Hakim Ziyech en Kasper Dolberg zouden een transfer kunnen maken en ook buitenspeler Amin Younes is misschien wel toe aan een nieuwe omgeving.



In de voorbije transferwindow was er al wat interesse vanuit de Bundesliga voor de vleugelspits en dat is ook nu nog het geval. De Duitse roddelmedia linken Younes namelijk aan een transfer naar Schalke 04, dat bereid zou zijn om een heel behoorlijk bedrag op de rekening van Ajax te storten. Naar verluidt gaat het om ongeveer 15 miljoen euro.



In de zomer werd Younes gelinkt aan Borussia Dortmund, maar de werkgever van trainer Peter Bosz koos ervoor om Andriy Yarmolenko en Maximilian Phillipp aan de selectie toe te voegen. Het is vrij logisch dat de Duitse clubs zich bezighouden met de Ajacied, want in de zomer behoorde hij nog tot de selectie van Die Mansschaft voor het toernooi om de Confederation Cup. Waar Younes zelf eerder vertelde dat hij best bereid was om te blijven bij Ajax, verandert dat hoogstwaarschijnlijk na dit seizoen.