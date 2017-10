Blijft ster dan toch bij Arsenal? “Gesprekken verlopen positief"

Arsenal is na een mindere seizoensstart in de Premier League toch opgeklommen naar een vijfde plaats in de stand. Intussen blijven de transferperikelen wel domineren in het Emirates. En dan gaat het voornamelijk over een uitgaande transfer van hun sterspelers.



Want zowel Alexis Sanchez als Mesut Özil hebben hun contract nog steeds niets verlengd bij The Gunners. Hun verbintenis loopt af op het einde van dit seizoen. Voor de Turkse Duitser zou er voornamelijk interesse zijn van Manchester United. Maar een verlengd verblijf bij Arsenal is zeker niet uitgesloten.



De makelaar van Özil, Erkut Sogut, vertelde bij SkySports namelijk dat de gesprekken over een contractverlenging positief verlopen: "Hij wil zeker nog twee of drie jaar in de Premier League actief zijn, en de gesprekken met Arsenal zetten zich voort op een positieve manier."