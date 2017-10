'Mbappé had bijna voor deze verrassende club gespeeld'

Kylian Mbappé speelde in de zomer de hoofdrol in één van de breedst uitgesmeerde transfersoaps van het jaar. Uiteindelijk vertrok de 18-jarige aanvaller van AS Monaco naar PSG, dat hem voor een seizoen huurt en hem volgend jaar voor 180 miljoen euro zal overnemen. Maar het had ook anders kunnen lopen.



Het heeft namelijk weinig gescheeld of er was van deze soap helemaal geen sprake geweest. Op zijn zestiende had Mbappé bijna bij een bijzonder verrassende club getekend. "We hebben Mbappé bijna gekocht", bekend Ralf Rangnick, technisch directeur van RB Leipzig, in Bild.



Opvallend, want op dat moment speelde Leipzig nog op het tweede niveau. "Het was kort na de winterstop in 2015 en we hadden net onze trainer ontslagen. De vader van Kylian zei dat hij zijn zoon meteen aan ons zou toevertrouwen, als ik hem met zekerheid kon zeggen dat ik trainer zou worden. Maar dat kon ik toen niet beloven."