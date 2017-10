OFFICIEEL: Supertalent blijft NEC langer trouw

Ferdi Kadioglu heeft zijn contract bij NEC tot medio 2021 verlengd. Dat meldt de Jupiler League-club vrijdagavond via de officiële kanalen. De vorige verbintenis liep nog tot juli 2019.



Technisch directeur Remco Oversier is zeer content met de contract verlenging. “We zijn heel erg trots dat Ferdi, als gezicht van onze florerende jeugdopleiding en als kind van de club, zijn overeenkomst openbreekt en voor een mooie periode verlengd. Dit is ook een prachtig signaal naar iedereen die met hem werkt en heeft gewerkt, zowel bij de jeugd als bij het eerste", vertelt de bestuurder op het digitale thuis.



Ook Kadioglu is in zijn nopjes met zijn nieuwe contract. "Ik voel me goed bij N.E.C en heb vertrouwen in de club. Ik heb me hier als speler en als persoon kunnen ontwikkelen. We gaan door met hard werken aan de ambitie die we allebei hebben: NEC weer naar de Eredivisie te brengen", aldus de 18-jarige voetballer.