Kluivert vertelt wat hij van zijn FIFA 18-rating vindt

Vleugelspits Justin Kluivert is een van de Ajacieden die zich ook naast het veld met voetbal bezighoudt ... in FIFA 18. In gesprek met Ajax Life komt de jonge flankspeler aan het woord over de voetbalgame en zijn eigen rating in de footie.



EA Sports heeft Kluivert een rating van 73 gegeven en daar zegt hij over: "Natuurlijk, 75 was beter geweest. Ik weet niet hoe ze dat meten, maar die ratings zijn onder spelers wel een dingetje. Hakim Ziyech heeft een rating van 81. Dat verdient hij ook, hij is de beste." Ook vertelt hij: "Ik doe het vooral voor de ontspanning. Sommige trucjes die ik in het spel doe, ga ik misschien ook wel eens op het veld proberen. Meestal speel ik met Paris Saint-Germain, Barça, Real Madrid of Bayern München. Allemaal topteams ja, ik ga voor de top hè."