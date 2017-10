Van 't Schip: gaan uit van eigen kracht tegen Feyenoord

PEC Zwolle neem het dit weekend op tegen Feyenoord en dat belooft een moeilijke klus te worden voor de mannen van oefenmeester John van 't Schip. De coach zegt echter op de persconferentie in aanloop naar het duel dat hij weigert om zijn ploeg om te gooien om de Rotterdammers te bestrijden ...



Voetbal International citeert Van 't Schip: "Je gaat uit van eigen kracht. Wetende dat de tegenstander sterker is en je misschien andere dingen moet gaan doen die je liever niet doet. We gaan voetballen daar en we gaan proberen zoveel mogelijk de bal te hebben, zonder open huis te houden. We willen aanvallen, maar met goede ondersteuning en zonder mensen die uit posities lopen. Het is een mooie test."



Directeur Gerard Nijkamp vertelt vervolgens wat het doel is van PEC: "We willen 34 punten halen. Dan ben je doorgaans veilig. Normaliter moeten wij die niet halen bij Feyenoord, dat zouden bonuspunten zijn. Maar we zitten wel in een flow. Vorig jaar moesten we na een matig begin een herstart maken, nu gaan we voor een doorstart."