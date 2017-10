Conte roept Chelsea-aanvaller op het matje

Aanvaller Charly Musonda liet zich onlangs weinig positief uit over zijn werkgever Chelsea. De jonge Belg vertelde via zijn Instagram-account dat hij van mening was dat hij meer kansen verdiende in de hoofdmacht van de Blues. Oefenmeester Antonio Conte toont zich not amused.



Op een persconferentie vertelt de Italiaanse coach: "Ik heb met Charly gesproken. Ik denk dat hij zijn fout heeft ingezien. Hij moet blijven werken zoals hij bezig is. Aan fysieke, maar ook tactische aspecten. Hij is goed bezig. Ook op training. Wat belangrijk is: hij moet zich focussen op zijn voetbal, niet op de sociale media. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Jonge gasten moet je tonen wat het juiste pad is, zodat ze niet meer dezelfde fout maken. Ik denk dat hij het begrepen heeft. Het is geen groot probleem. Maar hij moet inzien dat sociale media niet het belangrijkste zijn voor zijn carrière."



Musonda schreef eerder: "Je offert veel op, je werkt hard, je geeft meer dan verwacht en meer dan je kan. Allemaal omdat je houdt van wat je doet, soms zelfs te veel. En wat krijg je terug? Letterlijk niets!"