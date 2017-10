Memphis: ik denk dat ik naar Real Madrid ga

Het gaat niet al te best met de carrière van Memphis Depay en steeds vaker wordt hij gepasseerd bij zijn werkgever Olympique Lyon. Uit een interview dat de Oranje-international afgelegd heeft ten overstaan van De PSV Supporters blijkt echter dat de aanvaller nog steeds over ontzettend veel zelfvertrouwen beschikt.



Memphis zegt namelijk: "Ik denk dat ik naar Real Madrid ga. Ja, dat is een serieus doel. Wanneer het zo ver is? Dat weet alleen God. Hij helpt me en brengt me daar." De buitenspeler ging van PSV naar Manchester United, maar op Old Trafford wist hij de hoge verwachtingen nooit waar te maken. Bij Olympique Lyon had hij wel een goede binnenkomer, maar vallen zijn prestaties momenteel toch ook wat tegen.



Desondanks is Memphis nog altijd blij met zijn werkgever. "Ik heb bij PSV heel mooie dingen meegemaakt, maar ik wilde verder in mijn carrière, hogere doelen bereiken. Bij Lyon ben ik nu heel tevreden. De club is in zekere zin te vergelijken met PSV. De familiewarmte bijvoorbeeld. Bij PSV heb je natuurlijk de familie Van Kemenade en ook bij Lyon zijn de mensen erg betrokken."