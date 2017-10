Ten Hag weet: "Dáár moet het morgen gebeuren"

FC Utrecht hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Een interessant duel tussen twee subtoppers. Trainer Erik ten Hag liet zijn ploeg afgelopen week twee oefenduels spelen en kijkt daar met een tevreden gevoel op terug.



"De defensieve teamfunctie is de basis van succes, en die teamfunctie was goed in de duels in Arnhem en Wolfsburg. We zijn op de goede weg en de spelersgroep is heel fris teruggekeerd op Sportcomplex Zoudenbalch na de interlandbreak", vertelt hij op de clubwebsite van de Domstedelingen.



"Maar: de waarheid ligt op het veld. Dáár moet het morgen gebeuren. Uit zeer veel statistieken blijkt dat we op koers liggen en ik heb er vertrouwen in dat we dat gaan terugzien op het veld. We dwingen het resultaat onze kant op."



Op de langdurig geblesseerde spelers Simon Makienok, Patrick Joosten en Anouar Kali na, beschikt Ten Hag over een fitte spelersgroep. "Al staat achter de naam van Zakaria Labyad voor het duel met sc Heerenveen nog wel een vraagteken", besluit Ten Hag.