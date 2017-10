Woedende Fraser: "Deze partij onthoud ik wel"

Vitesse-trainer Henk Fraser houdt voor het duel met Heracles Almelo zijn basiselftal intact, maar hij gaat nog wel 'even met wat mensen zitten'. Hij is namelijk niet te spreken over de training van vrijdag.



De 'B-ploeg' won namelijk eenvoudig van het basisteam tijdens een trainingspotje. "Daar ben ik wel even van geschrokken", zegt de trainer tegen De Gelderlander. "De groep heeft krediet, maar die is niet absoluut."



Fraser vervolgt: "Deze partij onthoud ik wel. Dit staat even genoteerd. Zeker als spelers als Mount zich zo laten gelden. Hij heeft wél de drive. Ik eis meer van deze groep."



Fraser haalt voor Heracles Gino Bosz en Thomas Oude Kotte bij de groep. Zij worden overgeheveld uit Jong Vitesse, omdat Maikel van der Werff (knie) en Arnold Kruiswijk (rug) niet inzetbaar zijn. "We zitten nu dun in de centrumverdedigers. Ik baal stevig van de blessures."