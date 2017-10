'Simeone heeft plannetje om Messi onschadelijk te maken'

We hebben de interlandperiode weer achter ons liggen en in het aankomende weekend is het gelijk tijd voor een aantal mooie krakers. Wat bijvoorbeeld wel niet te denken van Atlético Madrid tegen FC Barcelona? Coach Diego Simeone zou zich de laatste tijd beziggehouden hebben met de vraag: hoe maak ik Lionel Messi onschadelijk.



In de interland van Argentinië tegen Ecuador zorgde de superster van Barça hoogstpersoonlijk voor een WK-ticket voor de Argentijnen en Simeone weet natuurlijk als geen ander wat de aanvaller allemaal wel niet kan bewerkstelligen op het veld. Daarom gaat hij op zaterdagavond niet één, maar twee voorstoppers op Messi zetten: José Giménez, Saúl Ñíguez en Gabi maken allen kans op die rol.



Mogelijk krijgen we morgenavond een verhit potje voorgeschoteld, want de clubleiding van Atlético maakte eerder een bizarre fout. In Madrid ging men ervan uit dat er geen fans van Barça af zouden reizen naar het Wanda Metropolitano en daarom werden alle tickets aan thuissuporters verkocht. Boze tongen beweren dat deze 'fout' te maken heeft met de roep om onafhankelijkheid van Catalonië.