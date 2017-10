'Liverpool vond vraagprijs Ajacied veel te hoog'

Er waren in de zomer een aantal spelers bij Ajax die in de nadrukkelijke belangstelling van allerlei Europese topclubs stonden. Onder hen centrumverdediger Davinson Sánchez, die niet alleen naar Tottenham Hotspur kon, maar ook op interesse van onder meer FC Barcelona en Liverpool kon rekenen ...



Vooral de Duitse oefenmeester Jürgen Klopp van de Reds wilde de toenmalige Ajacied graag hebben, aldus de Engelse media. De coach werd vervolgens echter gecounterd door de Fenway Sports Group, het concern dat eigenaar is van de Premier League-topclub. De technische leiding van Liverpool mocht pertinent niet voldoen aan de vraagprijs die Ajax in gedachte had voor de international van Colombia.



Uiteindelijk vertrok Sánchez dus voor 42 miljoen euro naar Tottenham en daar hebben de Londenaren nog geen moment spijt van gehad. De Colombiaan viel onder meer op in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund, toen hij topspits Pierre-Emerick Aubameyang in zijn achterzak had zitten. Inmiddels wordt er naar verluidt met jaloerse blikken gekeken naar Anfield Road: wat als wij Sánchez toch hadden gekocht?