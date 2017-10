KNVB maakt eerste oefentegenstander Oranje bekend

de Analist -7309 Rang: Legende

De UEFA Nations League (of UEFA League of Nations) is een toekomstige internationale voetbalcompetitie die om de twee jaar zal worden gespeeld tussen de 55 lidstaten van de UEFA. De competitie zal beginnen in 2018 na het Wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland en de eerste winnaar zal bekend worden in 2019. Het toernooi zal de vriendschappelijke interlands vervangen.[1] De UEFA Nations league werd unaniem aangenomen tijdens het 38e UEFA-Congres in Astana, Kazachstan op 27 maart 2014.[2]