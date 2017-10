'Barça heeft lijstje klaar: deze toppers met kerst naar Camp Nou'

FC Barcelona heeft dit seizoen een uitstekende start achter de rug, maar de moeilijke transferzomer is in Camp Nou toch wat blijven nazinderen. Dat wil de club in januari dan ook ruimschoots goedmaken. De club zou zijn verlanglijstje voor Kerstmis dan ook klaar hebben.



Zo weet Marca dat Barça allereerst een nieuwe poging zal ondernemen om Philippe Coutinho binnen te halen. In de zomer klopten de Catalanen al tevergeefs aan bij Liverpool. Ook nu beseft de club dat een deal sluiten moeilijk wordt, maar desondanks willen ze het proberen.



Daarnaast heeft Barcelona ook al een tijdje een akkoord over de komst van Yerry Mina, een 23-jarige Colombiaans verdediger van Palmeiras. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer hij exact de overstap zal maken. En als toetje aast Barça nog op een centrale middenvelder. Voor die positie zijn Marco Verratti (PSG), Jean Seri (OGC Nice) en Leon Goretzka (Schalke 04) de kandidaten.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.