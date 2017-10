Vitesse naar Heracles: 'Heb de club in mijn hart gesloten'

Vitesse gaat zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo en dat betekent voor diverse spelers een terugkeer op het oude nest. Thomas Bruns maakte in de afgelopen transferperiode de overstap van Heracles Almelo naar Arnhem, maar ook Bryan Linssen en Remko Pasveer hebben een verleden in Almelo.



"Het is een heel mooie, fijne club", stelt Linssen in gesprek met De Gelderlander. "Ik heb er maar twee jaar gespeeld, maar kom er nog geregeld terug. Er is altijd een warm welkom. Ik heb de club wel in mijn hart gesloten."



Pasveer is zes seizoenen in het Polman Stadion actief geweest. "Dat verklaart ook wel dat er speciale gevoelens zijn", vertelt de doelman. "Ik heb er in de laatste vier seizoenen veel gespeeld. Ik was er aanvoerder. We bereikten de play-offs en speelden de bekerfinale (2012, verlies tegen PSV, red.). Dat zijn allemaal mooie zaken om op terug te kijken."



Nu is winnen het devies. "Uiteraard", zegt Linssen. "In dat opzicht maakt de tegenstander mij nooit uit."