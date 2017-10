'Zou mooi zijn als Amrabat en Ziyech alsnog voor Oranje spelen'

Feyenoord-speler Sofyan Amrabat staat voor een emotioneel lastige keuze. Een keuze tussen het hoofd en het hart. Nederland of Marokko? Gijs van Campenhout stelt in zijn column in Trouw dat de bindende keuze afgeschaft moet worden. Voetballers zouden voor meerdere landen uit moeten kunnen komen.



"Het lijkt erop dat Amrabat, net zoals Hakim Ziyech, voor Marokko gaat kiezen; mijn inziens geen verassing. Het Nederlands elftal is nu immers uitgeschakeld, terwijl Marokko op polepositie staat voor plaatsing voor het WK van 2018", schrijft hij.



"Maar stel je voor dat Nederland zich wél weet te plaatsen voor het volgende WK in 2022, zou het dan niet mooi zijn als Amrabat en Ziyech alsnog hun opwachting in Oranje kunnen maken. Ze zijn immers Nederlanders", besluit hij zijn verhaal.