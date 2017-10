Grote zorgen bij PSV: Engelsen jagen massaal op twee aanvallers

Marcel Brands gaat interessante maanden tegemoet. De technisch manager van PSV wordt namelijk geconfronteerd met een groot probleem: diverse Engelse clubs jagen op meerdere aanvallers van de Eindhovenaren.



De Engelse kranten schreven het donderdag al, maar vrijdagmiddag bevestigde Voetbal International het: zowel Hirving Lozano als Steven Bergwijn is op de radar van diverse Engelse clubs beland. Terwijl Lozano wordt gevolgd door Arsenal, neemt ook de interesse uit de Premier League in Bergwijn toe.



De belangstelling voor Bergwijn gaat het in het bijzonder om Tottenham Hotspur en Southampton. Tottenham moet mogelijk haast maken, want de twintigjarige PSV-aanvaller heeft zich bij Southampton in de kijker gespeeld als potentiële aanwinst voor komende winter al. Ook AFC Bournemouth en West Ham United volgen de jeugdinternational nauwlettend.