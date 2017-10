Berghuis: mooiere prijs dan die van FOX Sports

Aanvaller Steven Berghuis is door de supporters van zijn werkgever Feyenoord uitgeroepen tot beste speler van de maand september. Voor de camera van Feyenoord TV werd de oud-buitenspeler van Watford en AZ verrast met de prijs. Berghuis toont zich dankbaar.



Terwijl hij de prijs in ontvangst neemt zegt de Feyenoorder: "Ik voel hem al aankomen. We hadden het er net over. Bedankt, Legioen! Deze krijgt een mooi plekkie. Jens Toornstra heeft er volgens mij al zes in zijn kast. Je wil natuurlijk gewaardeerd worden door je publiek, daar doe je het natuurlijk voor. Ik vind dit een mooiere prijs dan die van FOX Sports."





Een verrassing voor Steven Berghuis: hij is verkozen tot Legioen Speler van de Maand september. Gefeliciteerd Stevie! 👏#Feyenoord pic.twitter.com/jgJQ4Fk726 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 13, 2017