'Ronaldo vindt speler FC Barcelona geweldig'

De Spaanse media schrijven op vrijdagmorgen dat de Portugese steraanvaller Cristiano Ronaldo van Real Madrid onder de indruk is van de kwaliteiten van een opvallende speler van FC Barcelona. Hij zou met enige jaloezie kijken naar de aanwezigheid van doelverdediger Marc-André ter Stegen in Catalonië.



De Duitse keeper gaat steeds beter spelen in Camp Nou en zal ook in de aankomende jaren de clubkleuren van Barça verdedigen: zijn positie is onaantastbaar geworden en reservespeler Jasper Cillessen weet hem absoluut niet te bedreigen. De Koninklijke beschikt daarentegen over Keylor Navas, die ook over kwaliteiten beschikt maar eigenlijk geen wedstrijden wint voor de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad Madrid.



Naar verluidt heeft Ronaldo bij de clubleiding in het Estadio Santiago Bernabéu aangedrongen op de komst van een goede sluitpost. Wat dat betreft wordt Real al tijden in verband gebracht met David de Gea van Manchester United, maar de keeper van het Spaanse nationale team heeft het eigenlijk wel nar zijn zin onder José Mourinho. Jan Oblak van stadsgenoot Atlético Madrid is een andere optie.