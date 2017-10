'Ajax heeft al opvolger gevonden voor Overmars'

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax wordt de laatste tijd steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een 'transfer' naar zijn oude werkgever Arsenal in de Premier League. Zover is het nog niet, maar de Amsterdammers zouden wel alvast een opvolger hebben gevonden voor de oud-international van Oranje.



Het medium Tuttomercatoweb weet dat de wegen van Ajax en Overmars op relatief korte termijn gaan scheiden. Heel gek zou dat niet zijn, omdat de beleidsbepaler de laatste tijd behoorlijk tegengewerkt is bij de Amsterdammers, onder meer bij het doen van mogelijke aankopen en de aanstelling van Marcel Keizer. Algemeen directeur Edwin van der Sar zou de markt in ieder geval af afgespeurd hebben op zoek naar een vervanger.



Wat dat betreft is de keuze van de Eredivisie-topclub naar verluidt gevallen op Mohammed Allach van Vitesse. De oud-voetballer werkt sinds 2013 als technisch directeur in Arnhem en volgens de bovengenoemde bron is men bij Ajax onder de indruk van zijn kwaliteiten. Bovendien zou Allach 'een sterk en concreet idee' hebben over de toekomst van de Amsterdammers.