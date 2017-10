'Nóg meer Oranje-internationals stoppen ermee'

Aanvaller Arjen Robben heeft zijn Oranje-voetbalschoenen aan de wilgen gehangen, maar liet wel ruimte over voor een eventuele terugkeer in het Nederlands elftal. In het buitenland vraagt men zich nu af: wat gebeurt er met de generatiegenoten van de buitenspeler van Bayern München?



In landen als Spanje, Engeland, maar ook Brazilië speculeert men er lustig op los. De algemene verwachting daarbij is dat ook Wesley Sneijder van OGC Nice en Robin van Persie van Fenerbahçe binnenkort hun afscheid zullen aankondigen. Vreemd zou dat niet zijn, want Sneijder is bij een eventueel volgend eindtoernooi 36 jaar oud en Van Persie zelfs bijna 37. De twee voetballers waren de laatste tijd al een stuk minder belangrijk voor het Nederlands elftal dan Robben, maar als ze stoppen, dan betekent dat nog meer het einde van een heus tijdperk.



KNVB-directeur Jean-Paul Decossaux liep onlangs op het afscheid van de Oranje-iconen vooruit door te vertellen over een uitzwaaiwedstrijd voor Robben: "Het is bijvoorbeeld ook een mooi moment om Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Dirk Kuijt en Ron Vlaar te eren. Maar die plannen moeten worden uitgewerkt."