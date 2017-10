'Fenerbahçe neemt contact op met Feyenoord'

Spits Robin van Persie werd in de zomer gelinkt aan een terugkeer bij zijn oude werkgever Feyenoord en ook na het sluiten van de transfermarkt hebben we nog te maken met een constante stroom aan berichten. De Turkse media schrijven dat Fenerbahçe inmiddels contact heeft opgenomen met Feyenoord.



En het lijkt erop dat de Turken het alweer hard willen spelen. Een woordvoerder van de topclub uit Turkije vertelt namelijk aan Aspor: "Als Feyenoord Van Persie echt wil hebben, dan is het heel makkelijk: betaal het salaris van de speler en zorg ervoor dat wij een transfersom binnenkrijgen, dan kan hij wat ons betreft de stap naar de Eredivisie maken."



De regerend landskampioen van de Eredivisie was in de zomer echter duidelijk: Van Persie komt alleen naar Rotterdam als hij gratis en voor niets op te pikken is. In de maand juni van het aankomende kalenderjaar zal dat het geval zijn: dan loopt het contract van de Nederlander in Istanbul af. Wil Feyenoord hem al in de winter hebben, dan zal er een transfersom betaald moeten worden.