"Avondwedstrijden in de Kuip zijn magisch"

Feyenoord presteert vaak een stuk beter in eigen huis dan bij andere ploegen. Ook Jean-Paul Boëtius erkent dat hij zijn wedstrijden veel liever in een voile Kuip speelt dan op het veld van de tegenstander.



“Ik vind een thuiswedstrijd het lekkerst, absoluut. Zeker een avondwedstrijd, die zijn magisch. Ik wil niet zeggen dat wedstrijden op zondagmiddag minder zijn, maar in de Kuip met de lichtmasten aan…”, verzucht de aanvaller tegenover FOX Sports.



Ook thuis gaat het echter niet altijd goed, zo bleek de laatste wedstrijd tegen NAC Breda (0-2 verlies Feyenoord). “De laatste thuiswedstrijd ging het niet best, dus we hebben wel iets goed te maken richting het publiek. Hopelijk wordt dit het begin van een nieuwe mooie thuisreeks. Dat kunnen we zaterdag doen en we moeten er staan”, aldus Boëtius.